ثنائية من توقيع سليماني

تألّق اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء الأحد، بِتسجيله ثنائية لِمصلحة فريقه أندرلخت البلجيكي.

وتعادل فريق أندرلخت بِنتيجة (2-2) مع الزّائر نادي ستاندار دولياج، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 27 من عمر البطولة البلجيكية.

وأمضى المهاجم سليماني ثنائيته في الدقيقتَين الـ 34 (من ركلة جزاء) والـ 38، رافعا غلّته إلى 3 أهداف بِألوان فريقه أندرلخت، الذي انضمّ إليه في شهر جانفي الماضي.

وبات فريق أندرلخت بعد هذا التعادل، يحوز 36 نقطة في المركز الـ 9. ويشغل نادي ستاندار دولياج الرّتبة الـ 7 بِرصيد 42 نقطة.