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رياضة

ثنائية من سليماني

الشروق الرياضي
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ثنائية من سليماني

فاز المنتخب الوطني الجزائري أكابر لِكرة القدم بِنتيجة هدفَين لِهدف على الفريق الأولمبي، مساء الأحد.

ولُعبت هذه المباراة التحضيرية بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، حيث ارتأى النّاخب الوطني جمال بلماضي برمجة اللّقاء أمام فريق صنف أقلّ من 23 سنة.

وهزّ شباك “الخضر” المهاجم إسلام سليماني في مُناسبتَين، يُفترض أن لا يُدرجا ضمن خانة أهدافه على الصّعيد الدّولي، مثلما كان الشّأن في هدف سجّله أمام أكابر موريتانيا، في مباراة ودّية لُعبت عام 2013. ولو أنه في تلك الفترة أمضى سليماني التوقيع بِاسم المنتخب الوطني المحلّي.

ويشدّ “مُحاربو الصّحراء” صباح هذا الإثنين الرّحال جوّا نحو العاصمة الطوغولية لومي، لِمواجهة الفريق المحلّي لِهذا البلد، وأيضا أكابر البورندي، في مقابلتَين تحضيريتَين لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.

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