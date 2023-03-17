ثورة شبابية في قائمة بلماضي لمواجهة النيجر المزدوجة

ضمت 6 لاعبين جدد وحملت غياب بعض الحرس القديم

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن قائمة اللاعبين المعنية بمواجهتي النيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار (25 لاعبا)، والتي حملت العديد من المفاجآت المدوّية بعد ضمها لستة أسماء جديدة، أغلبها من اللاعبين الشباب الواعدين من مزدوجي الجنسية، في حين خلت القائمة من بعض الأسماء التي تعودت على التواجد في التربصات الماضية، في صورة بن رحمة ومبولحي ووناس وعطال وبلال براهيمي لأسباب مختلفة.

وشهدت القائمة، التي أعلن عنها الجمعة، تواجد ستة لاعبين لأول مرة في خيارات جمال بلماضي، كما تم التحضير له منذ فترة والكشف عن بعض تفاصيله خلال الأيام القليلة الماضية، وقرر بلماضي استدعاء ستة لاعبين للمرة الأولى؛ وهم ريان آيت نوري الظهير الأيسر لولفرهامبتون الإنجليزي وزين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة، وجوان حجام مدافع نانت الفرنسي، وبدر الدين بوعناني مهاجم نيس الفرنسي، وفارس شعيبي مهاجم تولوز الفرنسي، فضلا عن كيفين قيطون مدافع نادي باستيا الفرنسي، والذي يعد مفاجأة بلماضي خلال هذا التربص، خاصة أن العديد من الجزائريين لا يعرفون هذا اللاعب، الذي يلعب باسم كيفين فان دان كريهوف مع باستيا، لكنه اختار اللعب بلقب والده قيطون، الذي ينحدر من ولاية بسكرة بعد أن حمل لفترة طويلة اسم والدته الفرنسية، وتشترك العديد من الأسماء الجديدة في كونها صغيرة السن وتملك مستقبلا واعدا، على غرار بوعناني (18 عاما) وحجام (19 عاما) وشعيبي (20 عاما) وآيت نوري (21 عاما) وبلعيد (23 عاما)، ما يبرز حرص بلماضي على تجديد دماء “الخضر” والإعداد لمنتخب مستقبلي.

بوعناني وشعيبي وآيت نوري وحجام وبلعيد للتجديد وقيطون المفاجأة

من جهة أخرى، عرفت القائمة غياب بعض اللاعبين البارزين، على غرار الحارس رايس وهاب مبولحي، وسعيد بن رحمة، وآدم وناس،و يوسف عطال وبلال براهيمي وحسين بن عيادة لأسباب مختلفة، منها تراجع مستويات مبولحي في القادسية السعودية وإصابة بن عيادة مع الوداد البيضاوي المغربي ووناس مع ليل الفرنسي،وعطال مع نيس الفرنسي، في حين أن غياب بن رحمة وبلال براهيمي فني ويعود لخيارات بلماضي رغم تألق اللاعبين مع وست هام ونيس، فيما سجل إسلام سليماني حضوره بالقائمة وهو ذات الحال بالنسبة إلى عيسى ماندي ويوسف بلايلي الذين كانت الشكوك تحوم حول إمكانية غيابهم، كما غاب حسام عوار، الذي قرر الانضمام إلى كتيبة “الخضر” مؤخرا، كما كان متوقعا؛ إذ طلب من بلماضي تأجيل التحاقه إلى وقت لاحق لأسباب فنية.

يجدر الذكر، أن “الخضر” سيواجهون منتخب النيجر يوم 23 من الشهر الجاري على ملعب “نيلسون مانديلا” في الجولة الثالثة من تصفيات “كان” كوت ديفوار، قبل أن يلاقيه مرة ثانية في تونس يوم 27 من الشهر ذاته على ملعب “حمادي العقربي” برادس.