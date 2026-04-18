بِالفيديو: ثنائية من غجميس

أهدى اللاعب الدولي الجزائري فارس غجميس فريقه فروسينوني عصر السبت، فوزا ثمينا.

وتغلّب نادي فروسينوني بِنتيجة (1-2) خارج القواعد على فريق مودينا، في مباراة بِرسم الجولة الـ 35 من عمر البطولة الإيطالية للقسم الثاني.

وسجّل المهاجم فارس غجميس هدفَي نادي فروسينوني في الدقيقتَين الـ 52 والـ 60، رافعا رصيده إلى 14 هدفا و3 تمريرات حاسمة في البطولة.

وأمسى نادي فروسينوني يجمع 72 نقطة في المركز الثاني، ويشغل فريق مودينا الرتبة الـ 6 بِمجموع 52 نقطة.

وقبل ثلاث جولات عن النهاية، يضع نادي فروسينوني نفسه في رواق جيّد للصعود إلى بطولة القسم الأول الإيطالي. علما أن المنظّمين رصدوا ثلاث تأشيرات.

