جائزة إفريقية لـ “مزيان”

نال الدولي الجزائري عبد الرحمان مزيان مساء الإثنين، جائزة أحسن لاعب في مباراة المنتخب المحلي ونظيره الأوغندي.

ويمنح المكافأة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بِواسطة لجنة تنظيم “شان” 2025.

وتألّق المهاجم مزيان في هذه المباراة، وذلك بِتسجيل هدف وصنع آخر بِتمريرة حاسمة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 84 بِزميله المهاجم الطيب مزياني. ما يعني أنه ترك بصمة قوية في ثُلثَي هدفَي رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة.

وينشط عبد الرحمان مزيان – ابن ولاية المدية والبالغ من العمر 31 سنة – في نادي شباب بلوزداد، حتى صيف 2026.