جائزة الرئيس للمبدعين الشباب فضاء لترسيخ الذاكرة الوطنية ودعم الإبداع الشبابي

في احتفالية بالذكرى العشرين لجائزة "علي معاشي" واليوم الوطني للفنان.. بن دودة:

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة مليكة بن دودة، أن جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” تمثل فضاء حيوياً لترسيخ الذاكرة الوطنية ودعم الطاقات الإبداعية الصاعدة، وجسراً يربط الماضي بالمستقبل، وذلك خلال إشرافها على الاحتفالية المنظمة بالضريح الملكي الموريتاني بولاية تيبازة، تزامناً مع اليوم الوطني للفنان.

وجاءت هذه التظاهرة الثقافية، التي احتضنتها تيبازة مساء السبت، احتفاء بالذكرى العشرين لتأسيس الجائزة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، إلى جانب والي ولاية تيبازة، ورئيس سلطة ضبط السمعي، البصري، وممثلين عن السلك الدبلوماسي لعدد من الدول، إضافة إلى نخبة من الفنانين والمثقفين.

وفي كلمتها بالمناسبة، شددت الوزيرة على أن جائزة “علي معاشي” تستحضر روح الفنان الشهيد علي معاشي الذي جسّد قيمة الفن المرتبط بالإنسان والهوية، مؤكدة أن دعم المبدعين الشباب يمثل “مسؤولية وطنية وأمانة ثقافية” تهدف إلى تمكين جيل جديد من حمل المشعل الإبداعي.

واستُهلت الاحتفالية بعرض فني ضخم حمل عنوان “رسالة خالدة”، وهو عمل فني متكامل جمع بين الموسيقى والغناء والباليه والفنون البصرية، من إنتاج وزارة الثقافة والفنون وتنفيذ الديوان الوطني للثقافة والإعلام.

وقد أشرف على تصميم العرض المايسترو خليل بابا أحمد، وأخرجه مسرحياً كريم حمزاوي، بمشاركة مجموعة من الفنانين، من بينهم الراوي حكيم دكار، إلى جانب أصوات فنية مثل عبد العزيز بن زينة ونور الدين علان وسيليا ولد محند، بمرافقة أوركسترا جمعت بين الخبرة والتجديد.

وجاب العرض في لوحاته مختلف مناطق الجزائر، مستعرضاً ثراء الموروث الثقافي الوطني من الجنوب وإيقاعات التوارق، إلى الأندلسيات بتيارت وتلمسان، وصولا إلى المالوف في قسنطينة، قبل أن يسلط الضوء على رمزية المقاومة في القصبة.

كما أبرز العمل الفني دور الفن كوسيلة للتعبير والمقاومة وبناء الهوية، مستحضراً سيرة الفنان الشهيد علي معاشي الذي ظلّ صوته حاضراً في الذاكرة الوطنية.

واختُتمت الاحتفالية بلوحة رمزية مؤثرة، جسدت انتقال شعلة الإبداع بين الأجيال، عبر مشهد “الرجل الغامض” الذي سلّم فانوساً مضيئاً لطفل صغير، في إشارة إلى استمرارية الرسالة الفنية ودوام حضور الفن في الذاكرة الوطنية.