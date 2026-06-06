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رياضة

جائزة للحارس زيدان

الشروق الرياضي
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جائزة للحارس زيدان

افتكّ حارس المرمى الدولي الجزائري لوكا زيدان، جائزة أفضل حامي عرين في بطولة القسم الثاني الإسباني لموسم 2025-2026.

ولعب الحارس لوكا زيدان 26 مباراة بِزي نادي غرناطة، في بطولة الدرجة الثانية الإسبانية للموسم المُنقضي.

ومنحت الجائزة لِحامي عرين “محاربي الصحراء”، صحيفة “سوبر ديبورتي” الإسبانية.

وتعكس هذه المكافأة القدرات الفنية المعتبرة التي يتمتع بها الحارس لوكا زيدان، كما سترفع دون شك أسهمه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. فضلا عن تدعيمه معنويا أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس العالم التي تنطلق الخميس المقبل.

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