“جائزتان” لِمحيوس

نال الدولي الجزائري أيمن محيوس مساء الجمعة جائزة أحسن لاعب، في مباراة المنتخب الوطني المحلّي ومُنافسه الإيفواري.

وتمنح هذه المكافأة لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023، التابعة لـ “الكاف”.

وخاض المهاجم محيوس كامل أطوار هذه المباراة، التي تندرج ضمن إطار ربع نهائي “شان” 2023. والأهمّ من ذلك سجّل هدف الفوز والتأهّل للنّخبة الوطنية.

وبات محيوس رابع لاعب جزائري يظفر بِهذه الجائزة، بعد زملائه حسام الدين مريزيق وعبد الرحمان مزيان وسعدي رضواني.

فضلا عن ذلك، يحوز أيمن محيوس جائزة أخرى لكن “معنوية”، فحواها أنّه يتصدّر – مُؤقّتا – لائحة هدّافي بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بِرصيد 3 أهداف.

ويرتبط ابن بلدية الطاهير (ولاية جيجل) – والبالغ من العمر 25 سنة – مع نادي اتحاد العاصمة بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.