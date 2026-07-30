جامعة البويرة تتصدر الجامعات الجزائرية في تصنيف ويبومتركس العالمي

حققت جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة إنجازا جديدا بتصدرها الجامعات الجزائرية في تصنيف ويبومتركس العالمي لشهر جويلية 2026.

ووفقا لنتائج التصنيف الدولي الذي يقيس حضور الجامعات وتأثيرها على شبكة الإنترنت، إلى جانب مؤشرات التميز والانفتاح البحثي، فقد احتلت جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة المرتبة 2208 عالميا، متقدمة على مختلف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.

وجاءت جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة في المرتبة الثانية وطنيا والمرتبة 2772 عالميا، تلتها جامعة محمد بوضياف بالمسيلة في المركز الثالث عالميا ضمن الجامعات الجزائرية باحتلالها المرتبة 2883.

وضمت قائمة العشر الأوائل وطنيا كلا من: جامعة قسنطينة 1 الإخوة منتوري، جامعة محمد خيضر بسكرة، جامعة سطيف 1 فرحات عباس، جامعة وهران 1 أحمد بن بلة، جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، جامعة محمد بوغارة ببومرداس، فيما جاءت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة العاشرة وطنيا.

ويستند تصنيف ويبومتركس إلى مجموعة من المؤشرات، أبرزها التأثير الذي يقيس مدى حضور الجامعة وتأثيرها على شبكة الإنترنت، والانفتاح المرتبط بإتاحة المخرجات العلمية، إضافة إلى التميز البحثي الذي يقيس جودة وتأثير الأبحاث المنشورة، بما يعكس مستوى الأداء الأكاديمي والبحثي للمؤسسات الجامعية.

ويعد تصنيف ويبومتركس من أبرز التصنيفات الدولية التي تصدر مرتين سنويا، في شهري جانفي وجويلية، ويهدف إلى تقييم الجامعات من خلال حضورها الرقمي وإسهامها في نشر المعرفة والبحث العلمي على المستوى العالمي.