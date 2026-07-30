-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

جامعة البويرة تتصدر الجامعات الجزائرية في تصنيف ويبومتركس العالمي

الشروق أونلاين
  • 53
  • 0
جامعة البويرة تتصدر الجامعات الجزائرية في تصنيف ويبومتركس العالمي

حققت جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة إنجازا جديدا بتصدرها الجامعات الجزائرية في تصنيف ويبومتركس العالمي لشهر جويلية 2026.

ووفقا لنتائج التصنيف الدولي الذي يقيس حضور الجامعات وتأثيرها على شبكة الإنترنت، إلى جانب مؤشرات التميز والانفتاح البحثي، فقد  احتلت جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة المرتبة 2208 عالميا، متقدمة على مختلف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.

وجاءت جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة في المرتبة الثانية وطنيا والمرتبة 2772 عالميا، تلتها جامعة محمد بوضياف بالمسيلة في المركز الثالث عالميا ضمن الجامعات الجزائرية باحتلالها المرتبة 2883.

وضمت قائمة العشر الأوائل وطنيا كلا من: جامعة قسنطينة 1 الإخوة منتوري، جامعة محمد خيضر بسكرة، جامعة سطيف 1 فرحات عباس، جامعة وهران 1 أحمد بن بلة، جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، جامعة محمد بوغارة ببومرداس، فيما جاءت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة العاشرة وطنيا.

ويستند تصنيف ويبومتركس إلى مجموعة من المؤشرات، أبرزها التأثير الذي يقيس مدى حضور الجامعة وتأثيرها على شبكة الإنترنت، والانفتاح المرتبط بإتاحة المخرجات العلمية، إضافة إلى التميز البحثي الذي يقيس جودة وتأثير الأبحاث المنشورة، بما يعكس مستوى الأداء الأكاديمي والبحثي للمؤسسات الجامعية.

ويعد تصنيف ويبومتركس من أبرز التصنيفات الدولية التي تصدر مرتين سنويا، في شهري جانفي وجويلية، ويهدف إلى تقييم الجامعات من خلال حضورها الرقمي وإسهامها في نشر المعرفة والبحث العلمي على المستوى العالمي.

مقالات ذات صلة
اليونيسكو تشيد بجهود الجزائر في حماية موقع تيبازة الاثري

اليونيسكو تشيد بجهود الجزائر في حماية موقع تيبازة الاثري

قراءة جديدة في الشعر المغاربي.. أحدث مؤلفات الدكتور ناصر باكرية

قراءة جديدة في الشعر المغاربي.. أحدث مؤلفات الدكتور ناصر باكرية

أنغام وأزياء وأطباق تقرب بين الجزائر والهند في مهرجان ثقافي

أنغام وأزياء وأطباق تقرب بين الجزائر والهند في مهرجان ثقافي

هذا ما يحدث عند الإفراط في تناول النقانق!

هذا ما يحدث عند الإفراط في تناول النقانق!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد