جامع الجزائر ينظم ندوة فكرية حول الإعلام والمرجعية الدينية

في إطار إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة

احتضن المركز الثقافي لجامع الجزائر، اليوم الثلاثاء، 5 ماي، ندوة فكرية بعنوان “التعبير ومسؤولية الكلمة: الإعلام والمرجعية الدينية في فضاء جامع الجزائر”.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، أن اختيار هذا الموضوع “نابع من قناعة راسخة بأن الكلمة أمانة وبأن التعبير مسؤولية لها تبعات”.

وأبرز، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، “الأثر الكبير للكلمة الطيبة في بناء الفرد والمجتمع”.

كما حذر من “استغلال بعض الأطراف لحرية التعبير في تقويض القيم الأخلاقية واستهداف مؤسسة الأسرة وتماسك المجتمع.”

وذكر عميد جامع الجزائر بأن “الحرية في الإسلام مقيدة بحدود حق الفرد والأسرة والمجتمع وخيرهم جميعا”، مشددا على ضرورة “استحضار المسؤولية فيما ينشر ويقال، وجعل الكلمة وسيلة للبناء لا للهدم والتنوير لا للتضليل، حفاظا على قيم مجتمعنا وهويتنا”.

رئيس المجلس العلمي لجامع الجزائر، موسى إسماعيل، أبرز من جانبه أهمية الإعلام ووزنه في حياة المجتمعات.

وتناول المتدخلون في الندوة عدة محاور متعلقة بـ”المقاربة الإعلامية للمرجعية الدينية الوطنية”، “المفاهيم المرتبطة بحرية التعبير ومسؤولية الكلمة”، وكذا “التحديات المتصلة بصون المرجعية الدينية في الفضاء الإلكتروني” و”دور الصحافة الجزائرية في خدمة رسالتها الحضارية”.

وقدموا جملة من المقترحات والتوصيات بهدف “ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية، من بينها إنشاء مركز إفريقي متوسطي للذكاء الاصطناعي والدراسات الإسلامية، إنشاء منصة تعليمية رقمية لتعليم القرآن واللغة العربية والفقه المالكي، إلى جانب إنشاء قناة تبث عبر الفضاء الرقمي، من أجل تعزيز الحضور الثقافي والديني للجزائر في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.”