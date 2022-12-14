جبهة البوليساريو توجّه رسالة إلى الأمم المتحدة

في الذكرى السنوية الـ 62 لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، أصدرت جبهة البوليساريو بيانا، دعت فيه الهيئة الأممية إلى تحمّل مسؤوليتها لإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا”.

وأكد البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية يوم الثلاثاء، أن الشعب الصحراوي “الذي يخوض كفاحه التحرّري، مازال يتطلع إلى الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية”.

كما دعا البيان إلى “تهيئة الظروف اللازمة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرّف، في تقرير المصير، والاستقلال بحرية وديمقراطية”.

واعتبر بيان البوليساريو أن ما وصفه بـ”تقاعس” الأمم المتحدة، قد شجّع الاحتلال المغربي على “الاستمرار في احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية. وخرق اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991″. وهو ما أدى إلى “استئناف المواجهات العسكرية”، يضيف البيان.

النصّ الكامل لبيان البوليساريو: