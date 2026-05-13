جدول مقابلات أشبال “الخضر” في البطولة الإفريقية

يبدأ المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم صنف أقلّ من 17 سنة هذا الخميس، مغامرته في البطولة الإفريقية.

ويلعب أشبال الناخب الوطني أمين غيموز في فوج رابع، يضمّ فرق غانا وجنوب إفريقيا. على أن يتأهّل متصدّر الترتيب ونائبه إلى محطة ربع النهائي.

وتشكّل جدول لقاءت أشبال “الخضر” بِالتوقيت الجزائري على النّحو التالي، علما أن البطولة القارّية تُجرى بِبلاد مراكش:

الجولة الأولى في الـ 14 من ماي 2026:

الجزائر – غانا (سا: 20.00).

الجولة الثانية في الـ 17 من ماي 2026:

الجزائر – جنوب إفريقيا (سا: 17.00).

الجولة الثالثة والأخيرة في الـ 20 من ماي 2026:

الجزائر – السنيغال (سا: 20.00).