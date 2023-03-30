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رياضة

جديد بِخصوص غويري و”الخضر”

علي بهلولي
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جديد بِخصوص غويري و”الخضر”
أمين غويري بِزيّ نادي ران الفرنسي.

طرأ جديد سهرة الخميس بِخصوص اللاعب الجزائري المُغترب أمين غويري، مهاجم فريق ران الفرنسي.

ومثّل غويري (23 سنة) ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصّغرى، لكنّه لم يلعب أيّ لقاء مع أكابر “الديكة”.

ويتّجه غويري نحو مرافقة عديد مواطنيه المُغتربين، والانضمام إلى كتيبة “مُحاربي الصّحراء”، كما أوردته إذاعة “آر آم سي” الفرنسية. التي أضافت أن الإعلان عن التحاق المُحترف في فريق ران بِالمنتخب الوطني الجزائري لن يطول موعده.

ويعني هذا الأمر أن غويري بِصدد تغيير جنسيته الرياضية، ودفع ملفّه إلى “الفيفا” لِمنحه رخصة تمثيل ألوان الجزائر.

على مستوى الأندية، يرتبط غويري مع نادي ران بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027.

وفي الموسم الحالي، شارك أمين غويري في 30 مباراة أساسيا، في بطولة فرنسا وكأس هذا البلد ودوري المؤتمر الأوروبي، وبِاحتساب انطلاقته إلى غاية سبتمبر الماضي مع نادي نيس. وسجّل 11 هدفا كما وزّع 4 تمريرات حاسمة.

وتبلغ القيمة المالية الحالية لِأمين غويري في سوق الانتقالات رقم 35 مليون أورو، استنادا إلى الموقع الألماني المُختصّ “ترانسفرماركت”.

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