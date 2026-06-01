جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر جوان 2026
تطالعون في عدد جوان من مجلة الشروق العربي:
أنصار الخضر متفائلون و الكرة بين أرجل اللاعبين
معاك يا الخضرا ديري حالة..
– مواجهة خاصة بين ميسي و محرز
– هذا ماقاله سعدان وبلومي وعصاد عن الخضر في كأس العالم
– التعلق العاطفي بالذكاء الاصطناعي..زوجي يخونني مع الشات جي بي تي
-التربية القديمة VS التربية الحديثة…أيهما أفضل لبناء مجتمع قوي وسوي؟
-دراسات..التوحد المكتسب..ما تسببه الشاشات والصدمات لأطفالنا
بسبب حرصهن الشديد..أمهات كن السبب في رسوب أبنائهن
وتجدون أيضا..
- أسطورة الذراع المقطوعة التي صارت راية رياس البحر
- اضطراب الشخصية الحدية لدى الأزواج..عندما يتهم المصاب بمحاولات تدمير العلاقة
- الأكلات الخفيفة في الشارع..”سندويتشات” مضرة بالصحة بأثمان باهظة”
- الأم المنحرفة..من مدرسة للأخلاق إلى أخرى للانحراف
- التخييم يعوض السفر المكلف ..شباب وعائلات يستمتعون بتجربة اقتصادية وآمنة
- أزواج يتسكعون ليلا مثل العزاب.. إذا أردت أن تبقى أعزب.. لا تتزوج
- العلاج بالموسيقى ..أمراض تداوى بالأنغام والألحان
- رقاة يؤخرون علاج الأمراض النفسية والعقلية..المصابون وعائلاتهم يتخفّون بالإيمان من الوصم الاجتماعي
- هل يمكن أن تحل المكملات الغذائية بديلا لنظام غذائي صحي للأطفال؟
- تجارة “الخردة” والأغراض المستعملة مشروع يغزو المواقع..تنظيفها وتجديدها محتوى يستقطب اهتمام الملايين
- هل أصبح “تيك توك” ومحركات الذكاء الاصطناعي مصدرا جديدا للثقافة والعلم؟..المطالعة ومجالسة النخبة تتراجع
- حملت اسمه منطقة شهيرة في العاصمة.. من هو سعيد حمدين أو لاكولون… الملاكم الذي صار كابوسا لفرنسا
- عقدة نابليون ..هل الزوج القصير مكير وصعب العشرة مقارنة بالزوج الطويل؟
- “سروال الشلقة” و”الكساكا” و”الفولارا” ترند 2026..إحياء التراث في سياق صيحات موضة عالمية
- كونيتوس أوربيكوس..الجزائري النوميدي الذي حكم بريطانيا
- لأسباب انتقامية أو انتهازية..أمهات يتخلين عن فلذات أكبادهن بعد الطلاق
- لماذا يشعر المتفوقون بالخيبة من معدلاتهم العالية بينما يحتفل آخرون بنجاح بسيط؟
- مطلقون يتخذون طليقاتهم عشيقات !
- هدايا الحجيج إلزام اجتماعي وعبء إضافي إلى مصاريف رحلتهم
- هل يكفي الاعتذار في الخطأ الطبي لأنه “ماشي بالعاني”؟
- هل يمكن أن ترفع تصاميم المنازل السيئة من نسب الطلاق؟
– أقلام المجلة …
- الافتتاحية… جوان… الحصاد الدولي!…….الاستاذ ياسين فضيل
- اشراقة.. المهرجانات ومنطق …” اعرضني اليوم ونعرضك غدوة .!الإعلامي صالح عزوز
- صيحة الشروق… السخرية المسخّرة…………….. الدكتور عمار يزلي
– وفي حوارات المجلة تقرأون..
نجم الدراما التركية علي نوري ترك أوغلو (Ali Nuri Türkoğlu) للشروق العربي: “الجزائر… الوجه الحقيقي لنجاح الدراما التركية”
– وفي عالم الموضة والجمال..
- 5 حجابات تراندي بلمسات صيفية
- عطور.. بنكهات الزهور والفواكه..7 عطور ثابتة لصيف منعش جدا
- موضة رجولية..إطلالات ” old money “.. لصيف رجولي
– وفي الديكور..
5 لمسات بحرية لديكور الصيف
– وفي الرياضة..
- الجماهير ترى فيه خليفة أسطورة “الخضر” رياض محرز”..كايل بوداش جوهرة “نيس” على أعتاب “محاربي الصحراء”..لم يغلق الباب أمام “الخضر… وصايفي يريده بقوة
- هذه هي الأندية التي سيلعب لها نجوم الخضر بعد المونديال
- ميركاتو كبير في اتحاد العاصمة للحفاظ على الألقاب..هذه هي ملامح “فريق الأحلام” للموسم القادم
مطالعة شيقة