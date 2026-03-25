جديد مدافع “الخضر” بن قارة

طرأ جديد بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري المغترب إلياس بن قارة، الذي حضر تربّص “الخضر” في نوفمبر الماضي، الخاص بِودّيتَي زيمبابوي والسعودية.

وينشط المدافع بن قارة في نادي بوروسيا دورتموند الألماني صنف الأواسط، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل.

وتُجرى هذه الأيام مفاوضات بين مسؤولي نادي بوروسيا دورتموند وقلب دفاع “الخضر” البالغ من العمر 18 سنة، من أجل تمديد العقد.

ولا يُمانع بن قارة في البقاء، لكنه طالب إدارة نادي بوروسيا دورتموند بأن تكون صريحة معه، لأن الجهاز الفني يتماطل في منحه فرصة اللعب في صنف الأكابر، عكس أحد زملائه من فئة الأواسط. تقول صحيفة “بيلد” الألمانية في تقرير لها نشرته، الأربعاء.

ووفقا للمصدر، فإن مسؤولي ناديَين أوروبيَين متحمّسان لِانتداب إلياس بن قارة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وهما فريقا فينورد روتردام الهولندي وأندرلخت البلجيكي.

ويشغل فينورد المركز الثاني في بطولة هولندا للموسم الجاري، ومرشّح بِقوّة لِخوض رابطة أبطال أوروبا نسخة 2026-2027. كما يضمّ في صفوفه المهاجم أنيس حاج موسى، ومتوسط الميدان رامز زوقي المُعار إلى النادي المحلي تفينتي إنشخيده.

أما فريق أندرلخت، فسيلعب لاحقا بطولة مصغّرة مع خمسة أندية، لِنيل لقب الدوري البلجيكي، أو مرتبة طلائعية تسمح بخوض المنافسات الأوروبية للموسم المقبل.