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الجزائر

جرفت السيول سيارته.. وفاة رئيس دائرة “فيض البطمة” بالجلفة

الشروق أونلاين
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جرفت السيول سيارته.. وفاة رئيس دائرة “فيض البطمة” بالجلفة

توفي رئيس دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة “بوعيطة توفيق” 54 سنة، في حادث انقلاب سيارته وسقوطها في مجرى مائي وجرفها بسبب ارتفاع منسوب المياه بوادي عمورة.

وقالت مصالح الحماية المدنية في بيان لها أن مصالحها تدخلت صبيحة هذا الاثنين على الساعة 09:40، إثر حادث انحراف سيارة من نوع بيجو 301 على حافة جسر بمجرى واد جراء التقلبات الجوية، وجرفها بعد ارتفاع منسوب مياه واد “غارما قديم” بحوالي 1 متر، على مستوى الطريق الرابط بين عمورة الجديدة والقديمة، بلدية عمورة، دائرة فيض البطمة.

وقالت الحماية المدنية إن الحادث أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 54 سنة. تم انتشال جثته على بعد حوالي 1 كيلومتر من مكان الحادث، ليتم تحويلها إلى القطاع الصحي ببلدية عمورة، ثم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المختلط هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة.

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