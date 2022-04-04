جزائرية تطلق مسابقة “كوني ملكة بالحجاب” في إيطاليا

أطلقت الجزائرية آسيا بلحاج مبادرة هي الأولى من نوعها في أوروبا وايطاليا باسم “كوني ملكة بالحجاب” وتحت شعار” كوني قدوة” .

وجاءت هذه المبادرة للتصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات المسلمات أمام ارتفاع موجة نزع الحجاب أو اعتباره حاجزا ضد تحقيق النجاح أو الاندماج في المجتمعات غير المسلمة.

وتسعى آسيا بلحاح، مؤسسة ورئيسة حركة النساء المسلمات بايطاليا، بالتعاون مع عدة جمعيات ونساء ناشطات في المجتمع المدني، من خلال هذه الخطوة إلى خلق بديل مناسب لترسيخ المعنى الحقيقي للحجاب الذي لا يعتبر زيا إسلاميا وحسب، بل يمثل كيانا للفتاة المسلمة التي ينبغي أن تعتز به بين الأمم.

والمبادرة عبارة عن مسابقة ستنظم في ايطاليا كطبعة أولى، أين سيتم دعوة كل الفتيات المحجبات المقيمات في هذا البلد اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14و25سنة للمشاركة في المسابقة والحصول على لقب ‌”ملكة بالحجاب” في ايطاليا لعام 2022.

وبعيدا عن مقاييس الجمال الخارجي للفتاة، ستعتمد لجنة التحكيم على معايير محددة ومدروسة جدا، منها معيار الالتزام حتى تستحق الفائزة أن تكون قدوة يُحتذي بها، إلى جانب ترسيخ فكرة الحجاب بمفهومه الحقيقي الذي ارتضاه الله للمرأة المسلمة.

وسينظم حفلا رسميا للإعلان عن الفائزة باللقب التي ستستفيد من عمرة شاملة التكاليف.