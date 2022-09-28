جزائرية تعلن انضمامها لفريق مسلسل “المؤسس عثمان”

أعلنت شابة جزائرية عن انضمامها لفريق عمل المسلسل التركي الشهير “المؤسس عثمان” في جزئه الرابع، الذي يتوقع له متابعون نجاحا باهرا برغم المنافسة الشرسة.

وأعربت الشابة “فريدة تامود” عبر ستوري حسابها على إنستغرام عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل التاريخي الذي صنع الحدث على المستوى العالمي، في أجزائه السابقة.

وكشفت بعض المصادر إنّ دور الشابة ثانوي، فيما قال معلقون إن مشاركتها في حد ذاتها سواء بدور صغير أو كبير يعتبر إنجازا وربما فاتحة خير في سجل حياتها المهنية.

وتداول نشطاء خبر مشاركة تامودة في المسلسل الشهير ، الذي يتناول سيرة عثمان بن أرطغرل الذي وضع أسس الدولة العثمانية التي استمرت بالحكم لاحقاً لأكثر من ستة قرون.

وتم الاثنين 26 سبتمبر، إطلاق الإعلان الترويجي للمسلسل، وبحسب ما كشفت تقارير صحفية فإن العرض الرسمي له ينطلق يوم 5 أكتوبر على قناة اي تي في التركية.

تتابع القصة في الجزء الجديد صراعات عثمان الداخلية والخارجية وكيف أسس وسيطر على الإمبراطورية العثمانية، إثر نضالاته ضد بيزنطة والمغول وكيف أمّن الاستقلال عن سلطنة رم لتأسيس دولة ذات سيادة تقف في وجه الإمبراطوريات البيزنطية والمغولية.