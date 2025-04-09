جزائريون يتتبعون أخبار وأسعار الأضاحي المستوردة

عائلات تجمع الأموال وأخرى تشتري مستلزمات الذبح

لا يزال موضوع أضاحي العيد المُستوردة، من بين أكثر المواضيع تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، أين تترقب العائلات وصول أول دفعات الكباش، بكثير من الفرحة التي امتزجت بالطرافة وبعض التردّد، وهو ما أنتج تفاعلا غير مسبوق على “السوشل ميديا” والجميع يُمنّي النفس بالظفر بأضحية تناسب قدرتهم الشرائية، بعدما حرمهم غلاء الأضاحي المحلية تطبيق سنة النحر، مثلما تعوّدوا عليه في سنوات سابقة.

وشرعت العديد من العائلات في تحضير تجهيزات نحر الأضحية، وأخرى بدأت في جمع أموال شراء كبش العيد المستورد طبعا، بعدما تناقلت أخبار أسعاره ستكون في المتناول، ويستفيد منه الموظفون وأصحاب الدخل المتوسط.

ويؤكد العديد من المواطنين تحدثت معهم “الشروق” عزمهم اقتناء أضحية العيد المستوردة، في ظل غلاء أسعار الكباش المحلية والتي وصل متوسط أسعارها خلال هذه الفترة 15 مليون سنتيم، وهو ما جعلهم يترقبون أخبار وصول الأضاحي وكيفية شرائها على أحرّ من الجمر، وهو ما ساهم في ظهور الكثير من المعلومات المغلوطة والإشاعات منشورة عبر صفحات إلكترونية، كذبتها جهات رسمية.

ولقيت فكرة استيراد الأضاحي المستوردة قبولا وسط الجزائريين، والذين سبق لهم استهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء المستوردة، واستساغوا ذوقها وجودتها، بل باتت اللحوم المستوردة الأكثر طلبا لدى الجزّارين، في الآونة الأخيرة.

اهتمام بشكل وأسعار الأضاحي المستوردة

أكثر الصور المتداولة على الفضاء الأزرق، متعلقة بشكل الأضحيات المستوردة، بحيث نشر كثيرون صورا مختلفة، جميعها تظهر الكبش الأجنبي وسيما وصغيرا في الحجم، وآخر ذو قرون طويلة مع شكل متواضع..وغيرها كثير من الصور المتداولة، أما الأغلبية فتتساءل عن الأكل الذي يتناوله الخروف المستورد،حيث تحولت فئة من المواطنين، إلى محللين وخبراء في التغذية والصحة، فذكروا أن الكبش المستورد سيكون لحمه صحيا أكثر وبدون شحوم، لاعتماده على الرعي في التغذية، ولأن الأوروبيون يفضلون لحوم البقر قليلة الشحوم، وهو ما يجعلهم لا يركزون على عملية تسمين الخراف فيتركونها تكبر طبيعيا.

وبالجهة المقابلة، استهجن بعض رواد الإنترنت، تحويل أضحية العيد إلى موضوع للسّخرية والتنكيت، مؤكدين أن الأمر يتعلق بشعيرة مقدسة في الإسلام وهي النحر، ولا يجوز الاستهزاء بها، ورد عليهم بعض المعلقين، بأن الجزائريين من أكثر الشعوب المسلمة حفاظا على مقدسات الدين وتمسكا به، وأكثر من يحرص على تطبيق سنة النحر مهما غلت أسعار الكباش.