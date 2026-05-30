جزائري يحقّق حلمه بالحج في عمر 101 سنة

بعد أن بلغ السنة الأولى بعد المائة من عمره، تمكّن الحاجّ الجزائري أحمد بن قويدر، من أداء مناسك الحج وتحقيق حلمه بزيارة بيت الله الحرام للمرة الأولى في حياته.

وحسب ما رصدته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أدى الحاج أحمد من ولاية مسعد، ما تيسر له من المناسك. فيما فضل توكيل شخص آخر لأداء المناسك التي تتطلب جهدا بدنيا معتبرا، كرمي الجمرات.

ويبدأ الحاج أحمد، المولود في 1 جانفي 1925، يومه بصلاة الفجر، ليقضي بعدها ساعات الصباح في أداء مختلف العبادات. في الوقت الذي يحرص فيه أفراد البعثة الجزائرية للحج على متابعة حالته الصحية عن كثب.

ويؤكد هذا الحاج الجزائري بأن “التقدم في العمر ليس عائقا أمام تحقيق الأمنيات العظيمة على غرار الحج. حيث يبقى الشوق إلى زيارة بيت الله الحرام، نابضا في القلوب، مهما امتدت سنوات العمر”.

وبتأثر كبير، يعرب الحاج عن سعادته الغامرة بتحقيق هذه الأمنية بقوله:”الحمد لله الذي بلّغني هذا اليوم. كنت أنتظر هذه اللحظة طوال عمري، وأدعوه أن يوفقني لأن أتمّ الأركان الخمسة للإسلام، قبل أن ألقى وجهه الكريم”.

وقد تحول الحاج الجزائري إلى مصدر إعجاب وإلهام للعديد من نظرائه من مختلف الأقطار الإسلامية، لما أظهره من عزيمة قوية على إتمام هذه الرحلة الإيمانية.

“ومع قرب عودته إلى أرض الوطن، توجه الحاج أحمد بالتضرع إلى الله تعالى، بأن يحفظ الجزائر وأهلها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يكتب لكل مشتاق زيارة بيته الحرام”، يقول المصدر.