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رياضة
وقع على عقد معه لموسم واحد

جعبوط يلتحق بنادي أحد السعودي

الشروق الرياضي
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جعبوط يلتحق بنادي أحد السعودي

التحق عادل جعبوط، المهاجم السابق لفريق مولودية وهران، بالبطولة السعودية للدرجة الثانية، حيث سيحمل الموسم القادم ألوان نادي أحد .

وأعلنت إدارة نادي أحد، يوم أمس، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، على إتمام صفقة ضم المهاجم الجزائري، عادل جعبوط، بعقد احترافي لموسم واحد، بعد أن أنهت جميع الإجراءت معه بمقر الفريق، يوم أول أمس الأحد، مشيرة إلى أن التعاقد معه جاء بناء على رغبة مدرب الفريق خليل المصري.

وسبق لعدة لاعبين جزائريين أن لعبوا لنادي أحد خلال السنوات الماضية على غرار المهاجم الهادي بولعويدات، والحارس الدولي السابق عز الدين دوخة، عندما كان ينشط النادي بالدوري السعودي الممتاز.

يشار إلى أن جعبوط لعب بعدة فرق محترمة في البطولة الوطنية مثل شبيبة القبائل وشباب قسنطينة واتحاد بسكر ومولودية وهران التي كانت آخر محطة يرسو بها.

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