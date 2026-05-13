جلاوي في زيارة عمل إلى جمهورية تشاد

يقوم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، عابد حلوز، بزيارة عمل إلى جمهورية تشاد يومي الأربعاء والخميس.

وأفاد بيان للوزارة أن الزيارة تأتي في إطار تجسيد مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الموقعة بتاريخ 22 أفريل 2026 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وأضاف البيان أن الوزير سيكون رفقة وفد يضم إطارات مركزية من الوزارة، الرؤساء المدراء العامين لمؤسسات القطاع، وهي الشركة الوطنية للأشغال العمومية (SNTP) وكوسيدار للأشغال العمومية (Cosider TP).

للإشارة تندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد الإرادة المشتركة لقائدي البلدين الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة في هذا القطاع، من خلال تحويل الالتزامات المتفق عليها إلى مشاريع ميدانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.