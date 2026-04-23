الجزائر

جلاوي في زيارة مفاجئة لمشروع توسعة الميترو بباب الوادي

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الخميس، بزيارة فجائية إلى ورشة إنجاز محطة الميترو “طالب عبد الرحمن” ببلدية باب الوادي، للوقوف على مدى تقدم الأشغال.

وخلال هذه الزيارة، تفقد الوزير مختلف مراحل إنجاز المحطة، حيث تتواصل أشغال الحفر الكبرى وتدعيم النفق بأعمدة خاصة، إلى جانب تقدم أشغال منشآت التهوية التي تُنجز بالتوازي مع باقي الورشات التقنية.

كما شملت المعاينة أشغال إنجاز مداخل المحطة ومختلف المرافق المرتبطة بها، في إطار المشروع الرامي إلى توسعة شبكة الميترو بالعاصمة، خصوصا على الشطر الرابط بين ساحة الشهداء وباب الوادي.

