جلاوي يعاين وتيرة إنجاز مشاريع كبرى بالشرق.. وهذه الولايات المعنية

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية شملت ولايات عنابة، الطارف، وقالمة، لمعاينة مدى تقدم أشغال مشروع الخط المنجمي الشرقي والمشاريع الاستراتيجية المرتبطة به.

واستهل الوزير جولته من ولاية عنابة بمعاينة مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي (المدرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج)، حيث وقف على ورشات إنجاز الرصيف المنجمي ودق الأوتاد وتمديد كاسرة الأمواج، وسط الإعلان عن انطلاق عملية ردم ما وراء الرصيف بالرمال البحرية بدءاً من 15 جوان الحالي على مساحة 52 هكتاراً، تمهيداً لبناء البنى الفوقية في شهر أكتوبر المقبل. كما تفقد بذات الولاية أشغال إعادة الربط وإنجاز الجدران الساندة بمحطة الحجار عند النقطة الكيلومترية 10، المندرجة ضمن المقطع الشمالي الرابط بين عنابة وبوشقوف على مسافة .54 كيلومترا.

وحسب بيان للوزارة الوصية، حلّ الوزير جلاوي بولاية الطارف، حيث كان في استقباله والي الولاية السيد محمد مزيان رفق السلطات المحلية والمنتخبين، ليعاين في محطته الأولى أشغال إنجاز النفق رقم 03 ببلدية الشيحاني (عند النقطة الكيلومترية 30) ضمن مشروع اجتناب الذرعان، مسدياً تعليمات صارمة بتعزيز الورشات وتسخير إمكانيات مادية إضافية لرفع المردودية مع احترام معايير السلامة.

وفي المحطة الثانية بالطارف، تفقد الوزير مشروع إنجاز محطة القطار بشيحاني الواقعة ضمن مشروع الخط المنجمي الشرقي في شطره الرابط بين بوشقوف وعنابة، لينتقل بعدها مباشرة إلى النقطة الثالثة من زيارته إلى المشروع بذات الولاية، حيث عاين أشغال نقاط القص والتقاطعات بالنقطة الكيلومترية رقم 36، مؤكداً على ضرورة تسخير جميع الإمكانيات المتاحة فيما يخص وضع السكة والنفق، وذلك من أجل تسريع وتيرة الأشغال واستكمال المشروع في أقرب الآجال المحددة.

وفي سياق متصل، وصل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية إلى ولاية قالمة، حيث استقبله والي الولاية السيد سمير شيباني برفقة السلطات المدنية والعسكرية؛ واستهل الوزير زيارته بمعاينة مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 على مسافة 42 كيلومتراً للوقوف على وتيرة الأشغال، كما تابع عروضاً تقنية مفصلة حول مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 الممتد على مسافة 40.5 كيلومتراً، والهادف لتحسين ظروف النقل والتنقل وتعزيز الربط بين المناطق.

وفي المحطة الثانية من زيارته التفقدية للمشروع بذات الولاية، عاين جلاوي أشغال إنجاز نقاط القص والتقاطعات على مستوى النقطة الكيلومترية 42، لينتقل بعدها إلى المحطة الثالثة ببلدية بوشقوف؛ حيث تفقد أشغال إنجاز محطة المسافرين ببودروة على مستوى النقطة الكيلومترية 50 واطلع على سير الأشغال ومختلف المرافق المكونة للمشروع المندرج ضمن برنامج تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، مسدياً توجيهات بالتقيد التام بمعايير الجودة والسلامة.

وعقب ذلك، تفقد الوزير المحطة الرابعة من زيارته بمعاينة أشغال محطة المسافرين ببوشقوف عند النقطة الكيلومترية 54 واطلع على مرافقها.

وفي خامس محطاته في قالمة، قام بمعاينة أشغال التهيئة الترابية والمنشآت الفنية على طول مقطع يمتد لـ 72 كيلومتراً؛ وهو جزء من محور (الدريعة – بوشقوف) البالغ طوله الإجمالي 121 كيلومتراً، والذي يشكل حلقة أساسية وحيوية ضمن هذا المشروع الاستراتيجي.

وفي المحطة السادسة من معاينته لتقدم أشغال إنجاز الخط المنجمي الشرقي، على مستوى مقطع عين السنور الممتد على مسافة 72 كيلومترًا، عاين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي ، أشغال إنجاز الجسرين (V1 وV2)، حيث شدّد على ضرورة تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لتسريع وتيرة الإنجاز، مع الحرص على استكمال الأشغال وفق الآجال التعاقدية المحددة، بما يضمن دخول هذا المقطع الحيوي حيز الخدمة في أقرب الآجال.