-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

جلاوي يقيّم تقدم مشاريع الأشغال العمومية ويحضّر لزيارات ميدانية عبر الولايات

الشروق أونلاين
  • 440
  • 0
وزارة الأشغال العمومية
جانب من الاجتماع

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي اليوم السبت، اجتماعًا تنسيقيًا خُصّص لقطاع الأشغال العمومية، خُصّص لاستعراض مدى تقدم المشاريع الجاري إنجازها عبر مختلف ولايات الوطن، إلى جانب المشاريع المزمع إطلاقها، مع بحث آفاق تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر الدائرة الوزارية بحضور الإطارات المركزية، في سياق التحضير لسلسلة من الخرجات الميدانية المرتقبة، حيث سيقوم الوزير بزيارات متابعة لعدد من مشاريع الأشغال العمومية، لاسيما تلك المرتبطة بتطوير شبكة الطرقات والطرق السيارة وصيانتها.

كما يندرج اللقاء ضمن مساعي تعزيز المتابعة الميدانية وتحسين وتيرة إنجاز المشاريع، من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية.

وفي هذا الإطار، يُرتقب عقد اجتماعات دورية خلال الأيام القليلة المقبلة مع مديري الأشغال العمومية عبر الولايات، خاصة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بما يتيح متابعة أدق لسير المشاريع وتسريع وتيرة تنفيذها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد