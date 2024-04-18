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"بعد محاولات عديدة لتأجيلها"

جلسة التصويت حول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة “ستعقد في موعدها”

الشروق أونلاين
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جلسة التصويت حول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة “ستعقد في موعدها”
أرشيف
مجلس الأمن

بعد محاولات عديدة لتأجيلها، أكد مصدر لـ”الشروق أونلاين”، أن جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار قدّمته الجزائر، حول تمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ستعقد في موعدها مساء هذا الخميس.

وقدّمت الجزائر يوم الثلاثاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في المنظمة.

وتمت برمجة جلسة التصويت على مشروع القرار، مساء الخميس 18 أفريل الجاري، عند الساعة العاشرة 22:00 ليلا بتوقيت الجزائر.

وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ستكون دولة فلسطين في حاجة إلى موافقة 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن. على أن لا يستعمل أي من الأعضاء الدائمين حقّ النقض.

وفي 1974، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية مراقبا في الأمم المتحدة. باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، بموجب قرار أممي يعترف بحقّ الفلسطينيين في تقرير المصير.

وبعد إعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر عام 1988، تبنّت الأمم المتحدة تسمية “فلسطين” للتعبير عن عضوية منظمة التحرير الفلسطينية كمراقب في الهيئة الأممية.

وفي سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طلبا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. لكن ما حصل عليه  في نوفمبر 2012، كان صفة “الدولة المراقبة غير العضو”.

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