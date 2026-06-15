جمارك الشلف تحجز نحو 24 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الجمارك بالشلف من تنفيذ ثلاث عمليات ميدانية أسفرت عن حجز قرابة 24 ألف قرص مهلوس.

وأفاد بيان للمديرية العامة للجمارك، أنه في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، تمكنت مصالح الجمارك التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف من تنفيذ ثلاث عمليات ميدانية أسفرت عن حجز 23.985 كبسولة مهلوسة من نوع “بريغابالين” بعين الدفلى، و480 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” بتيارت، إضافة إلى حجز 1.057 وحدة من منتجات التبغ المختلفة بالمحطة البحرية بمستغانم.

كما تم حجز وسائل النقل المستعملة في المخالفات وتوقيف الأشخاص المتورطين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وتندرج هذه العمليات في إطار المهام الرقابية والميدانية التي تضطلع بها الجمارك الجزائرية لمكافحة مختلف أشكال التهريب وحماية المواطن والاقتصاد الوطني.