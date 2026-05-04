جمال بلماضي تحت الضغط !

يخوض نادي الدحيل مباراة صعبة أمام نادي السد، في إطار نصف نهائي كأس أمير قطر.

وتلعب المباراة أمسية الثلاثاء بداية من الساعة السادسة مساءً، ويسعى من خلالها أشبال المدرب بلماضي، لتجاوز السدج لبلوغ المباراة النهائية.

ويجد المدرب بلماضي نفسه تحت ضغط كبير، وأمام فرصة أخيرة، من أجل إحراز لقب هذا الموسم، مع نادي الدحيل.

ولن يتحقق ذلك إلا بالتأهل إلى المحطة النهائية لكأس الأمير، لملاقاة الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، التي تجمع بين الغرافة والوكرة.

وأكد بلماضي في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء على صعوبة المهمة، وقال: ” غيابنا عن الألقاب لعامين أمر غير طبيعي، ولم يبق أمامنا سوى هذه البطولة المهمة التي تعد سبيلنا الوحيد للتتويج بلقب هذا الموسم “.

وأضاف بلماضي: ” سنواجه فريقا قويا، حقق العديد من الألقاب، لكن لدينا طموح كبير، وأتوقع مواجهة صعبة ومليئة بالتحدي، ولن نفرط في هذه الفرصة.

وفي المواجهات الخمس الأخيرة، فاز السد مرتين والدحيل مرة واحدة، فيما تعادلا مرة في الدوري ومثلها في الكأس حيث حقق السد اللقب في النهائي على غريمه بركلات الترجيح في العام الماضي.

للإشارة فإن نادي الدحيل أنهى الموسم 2025 -2026 في المركز الخامس، في جدول ترتيب دوري نجوم قطر.