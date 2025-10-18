جمال حيمودي يحافظ على منصبه في لجنة التحكيم للكاف

الكونغولي "أوليفييه سفاري كابيني" رئيسا للجنة الحكام

حافظ جمال حيمودي على منصبه في لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، علما أن الدولي الجزائري السابق يرأس لجنة التحكيم بالاتحاد التونسي لكرة القدم.

وضمت اللجنة ممثلين عن مختلف المناطق الأفريقية، من بينهم الموريتاني لمغيفري بوشعب ممثلاً لمنطقة غرب أفريقيا إلى جانب السنغالية فاتو جاي في مشهد يدل على حضور أول حكم موريتاني داخل اللجنة القارية للحكام منذ فترة طويلة.كما ضمّت التشكيلة استمرار أسماء بارزة في التحكيم الأفريقي، كان هناك جدل بشأن استمرارها، من بينها المغربي يحيى حدقة، والدولي الجزائري السابق جمال حيمودي، كما تمت الاستعانة بالزامبي جاني سيكازوي، والإثيوبية ليديا تافيسا، إلى جانب شخصيات أخرى من أنغولا، أوغندا، الكاميرون، وكوت ديفوار. جاء هذا التشكيل لتطبيق نص المادة 8 من اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) والتي تنص على تشكيل اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس وعدد الأعضاء الذين يتم ترشيحهم من جانب المكتب التنفيذي للاتحاد.