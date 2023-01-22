جماهير ملعب “نيلسون مانديلا” تتضامن مع ماجر

مازال متأثرا لما حدث له

تضامنت الجماهير التي حضرت لقاء الجولة الثالثة من كأس إفريقيا للاعبين المحليين مع النجم السابق لمنتخب “الخضر”، رابح ماجر، وذلك على هامش مباراة موزمبيق التي لعبت، السبت في استاد نيلسون مانديلا. ورفعت مجموعة من عشاق “الخضر” “تيفو” كبيرة تُحيي به ماجر، وذلك عند الدقيقة الـ11 من المباراة، في إشارة إلى الرقم 11 الذي كان يحمله مع المنتخب الجزائري طوال فترة خوضه المنافسات مع “محاربي الصحراء”.

واختارت الجماهير التي تضامنت مع ماجر صورة له وهو بقميص ناديه السابق بورتو البرتغالي، وخلال احتفاله بهدفه التاريخي بعقب القدم، الذي سجله في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 1987 أمام بايرن ميونخ الألماني بالعاصمة النمساوية فيينا، ليكون منذ ذلك الوقت ولحد الآن الجزائري الوحيد الذي توج بهذا اللقب. وجاء التضامن مع ماجر بعد الصافرات التي تلقاها من مجموعة جماهير خلال اللقاء الذي لعب الثلاثاء الماضي، أمام إثيوبيا ضمن الجولة الثانية من هذا العرس القاري، وهو ما لقي تبايناً في الآراء. ورفض الدولي الجزائري رابح ماجر الحضور إلى الملعب لحضور لقاء الخضر أمام الموزمبيق، رغم أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للشان رشيد أوكالي اتصلوا به طيلة يوم السبت محاولين إقناعه، لكنه أصر على موقفه، مؤكدا لهم أنه مازال تحت الصدمة.