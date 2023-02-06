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إعلان الحداد لمدة 7 أيام في تركيا بعد الزلزال المدمّر
العالم

جمعية “البركة” الجزائرية تطلق حملة لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

الشروق أونلاين
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جمعية “البركة” الجزائرية تطلق حملة لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا
ح.م
زلزال مدمّر يضرب سوريا وتركيا

أطلقت جمعية البركة الخيرية الجزائرية يوم الإثنين، حملة “الأخوة” لإغاثة منكوبي الزلزال في الشمال السوري وجنوبي تركيا.

ونشرت الجمعية أرقام حسابين بنكي وبريدي لجمع تبرّعات المواطنين لفائدة المتضرّرين من الزلزال الذي أودى بأرواح المئات من الأشخاص في سوريا وتركيا.

وقال رئيس الجمعية أحمد إبراهيمي في تصريح لقناة “الأنيس”:”إخوانكم اليوم في مصاب جلل بسوريا وفي تركيا. ويجب علينا كأمة باسم أخوة الدّين أن نقف معهم، وقفة تعبّر عن انتمائنا لهذا الدّين”.

روسيا ترسل رجال إنقاذ ومساعدات عاجلة إلى سوريا بعد الزلزال

أعلنت روسيا يوم الإثنين أنها سترسل فرق إنقاذ ومساعدات عاجلة إلى سوريا، بعد الزلزال المدمّر الذي أودى بحياة المئات في البلاد.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية، فقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن رجال إنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية، سيتوجهون في الساعات القليلة المقبلة إلى سوريا.

وقالت وزارة الصحة السورية، إن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا فجر الإثنين، أسفر عن مقتل 430 شخصا وإصابة 1284 آخرين في سوريا.

رئيس الإمارات يبدي استعداد بلاده لمساعدة الشعب السوري بعد الزلزال

من جهة أخرى، أعرب رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان عن “وقوف وتضامن بلاده مع سوريا، جرّاء الزلزال المدمر”.

وقدّم بن زايد في اتصال مع الرئيس السوري بشار الأسد، “تعازيه في ضحايا الزلزال”. مؤكداً أنّ الإمارات “على أتمّ الاستعداد لمساعدة الشعب السوري اتجاوز آثار هذه الكارثة”.

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