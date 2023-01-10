جمعية تحدي المرأة الماكثة بالبيت تنظم مسابقة وطنية في الطبخ التقليدي

تنظم جمعية تحدي المرأة الماكثة بالبيت مسابقة وطنية في الطبخ التقليدي وذلك يوم 12 جانفي 2023 بالمركز الدولي للشباب والرياضة بسطوالي الجزائر العاصمة.

وذلك بحضور شرفي من الفنان القدير بن زينة الذي سيشارك في التحكيم إلى جانب الشيف مصطفى بوزراي و السيدة نازك ياسين فلسطينية بالإضافة الى رئيسة لجنة التحكيم شيف عبير جريبية.

المشتركات في المسابقة من الولايات التالية: العاصمة، تلمسان، غرداية، بوسعادة وبجاية.. وهذا ضمن اطار برنامج ثقافي لإحياء التراث و إبراز الموروث الجزائري الامازيغي من لباس واكلات واحتفال بيناير .

جدير بالذكر ان مثل هذه المسابقة ليست الاولى من نوعها التي تنظمها جمعية تحدي المرأة الماكثة بالبيت، دعما للنساء الجزايريات لتطوير مواهبهن في فن الطبخ والخياطة.