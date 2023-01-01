جنوب إفريقيا تتسلّم رئاسة “بريكس”.. وهذا موعد القمّة المقبلة للمجموعة

تسلّمت جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة “بريكس” من الصين يوم الأحد، حسب ما أكده متحدث باسم وزارة الخارجية في البلاد.

وقال المتحدث لوكالة “تاس” الروسية للأنباء إن “جنوب إفريقيا تعتزم في فترة رئاستها للمجموعة، حتى نهاية عام 2023، دعم عملها الفعّال والمؤثر على الساحة الدولية”.

وستركّز بريتوريا أولويات رئاستها للمجموعة، التي تضمّ أيضا الصين وروسيا والهند والبرازيل، على “تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للدول الأعضاء”، يضيف المتحدث.

وستستضيف جنوب إفريقيا قمة مجموعة “بريكس” للعام 2023 في شهر أوت المقبل، وفق ما ذكره المسؤول ذاته.

وفي لقائه الأخير مع وسائل الإعلام المحلية، عبّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تطلّعه إلى انضمام الجزائر لمجموعة “بريكس” في العام الجاري.

وقال الرئيس تبون:”آمل أن يكون عام 2023 متوّجاً بدخول الجزائر إلى منظمة بريكس”. مشيرا إلى ترحيب كلّ من الصين وروسيا وجنوب إفريقيا بالتحاق البلاد بالمجموعة.