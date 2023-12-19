جنوب إفريقيا تحذّر مواطنيها من الانضمام إلى جيش الاحتلال

حذّرت وزارة الخارجية لجنوب إفريقيا مواطنيها من الإنضمام إلى جيش الاحتلال وذلك في بيان نشرته أمس الإثنين، 18 ديسمبر.

الوزارة كتبت في بيانها “يجب على مواطني جنوب إفريقيا تجنب الانضمام إلى القوات المسلحة الأجنبية التي قد تساهم في انتهاك القانون المحلي والدولي”.

التحذير أتى بعد صدور تقارير إعلامية تفيد “بأن بعض مواطني جنوب أفريقيا والمقيمين الدائمين قد انضموا أو يفكرون في الانضمام إلى قوات الدفاع الإسرائيلية في الحرب في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى”، وهو ما أقلق حكومة جنوب إفريقيا.

وزارة خارجية جنوب إفريقيا حذرت مواطنيها من الإلتحاق بجيش الإحتلال لأن ذلك يساهم في “انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلهم عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا”.

الوزارة هددت كذلك بسحب الجنسية الجنوب إفريقية من المستفيدين منها في حالة مشاركتهم مع جيش الإحتلال، وذكّرت “ينص قانون جنسية جنوب أفريقيا، 1995 (القانون رقم 88 لعام 1995) على أن أي شخص حصل على جنسية جنوب أفريقيا عن طريق التجنس بموجب هذا القانون يجب أن يتوقف عن كونه مواطنا في جنوب أفريقيا إذا كان يعمل تحت العلم. دولة أخرى في حرب لا تؤيدها الجمهورية أو توافق عليها.”

الوزارة الخارجية لجنوب إفريقيا أكدت أن تحذيرها هذا لمواطنيها من الانضمام لجيش الاحتلال أو “أي قوة أجنبية أخرى متورطة في صراعات” هدفه هو “منع التواطؤ غير المقصود في الجرائم الدولية أو انتهاكات القانون المحلي.”