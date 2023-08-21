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رئيس جنوب إفريقيا:

“لهذه الأسباب سيستمرّ دعمنا لنضال شعبي فلسطين والصحراء الغربية”

الشروق أونلاين
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“لهذه الأسباب سيستمرّ دعمنا لنضال شعبي فلسطين والصحراء الغربية”
أرشيف
رئيس جنوب إفريقيا

جدّد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دعم بلاده المستمرّ لنضال شعبي فلسطين والصحراء الغربية ضد الاستعمار والقمع العنصري.

جاء ذلك في كلمة لرامافوزا حول السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا، عشية احتضانها قمة دول بريكس بين 22 و24 أوت الجاري.

وقال رامافوزا:”لطالما اعتقدنا أن الحرية التي فزنا بها، والتضامن الدولي الذي استفدنا منه، يفرضان علينا دعم نضال الشعوب التي لا تزال تعاني من الاستعمار والتمييز العنصري”.

قبل أن يضيف الرئيس الجنوب إفريقي:”هذا هو السبب في أننا سنواصل دعم نضال شعبي فلسطين والصحراء الغربية”.

متابعا يقول:”نحن ملتزمون التزاما تاما بمواد ميثاق الأمم المتحدة. بما في ذلك مبدأ أن يقوم جميع الأعضاء بتسوية نزاعاتهم الدولية بالوسائل السلمية”.

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