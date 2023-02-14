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رياضة

جنوب إفريقيا تشيد بإطلاق إسم “نيلسون مانديلا” على ملعب براقي

عمر سلامي
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جنوب إفريقيا تشيد بإطلاق إسم “نيلسون مانديلا” على ملعب براقي
ح.م
ملعب نيلسون مانديلا ببراقي

جدّدت جنوب إفريقيا إشادتها بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تسمية ملعب براقي بالجزائر العاصمة، باسم الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

وأعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، عن تقدير قيادة بلادها لهذا التكريم، الذي قالت أنه يعكس : “زخم وصلابة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من كفاح مشترك ضد الاستعمار والهيمنة الأجنبية”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد في تصريح للصحافة عقب مراسم تدشين الملعب يوم 12 جانفي الماضي : “لن نجد رمزا أفضل من نيلسون مانديلا ليمثل الجزائر و جنوب إفريقيا والقارة السمراء”.

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