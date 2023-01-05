جورجينا رفقة امرأة منتقبة في برج المملكة بالرياض(فيديو)
تداول رواد شبكات التواصل مقطع فيديو لصديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغز رفقة امرأة منتقبة في مركز تجاري بالسعودية.
وتظهر جورجينا، البالغة من العمر 28 عاما في الفيديو وهي تقوم بالتسوق من برج المملكة بالعاصمة الرياض برفقة أطفالها.
وكانت ترتدي ملابس رياضية وترافقها سيدة منتقبة، وحارس شخصي يحمل أكياس المشتريات.
— E_M_S_S (@EmanSal11848242) January 4, 2023
ويُعد برج المملكة الرياض أطول بناء في المملكة إذ يبلغ ارتفاعه 300 مترًا، و يتألف من 99 طابق كما يمتد على مساحة تقرب من 96 ألف متر مربع.
يضم البرج مركز تجاري راقي للتسوق، فندق فاخر فئة خمس نجوم، وثاني أعلى مسجد في العالم على ارتفاع 183 متر.
هذا فضلا عن مواقف مخصصة لركن السيارات، مطاعم وكافيهات، ودورات مياه وغيرها.
وتفاعل نشطاء مع خروج صديقة النجم البرتغالي للتسوق، وقالوا بأنها سريعة التأقلم، فيما عبر آخرون عن انزعاجهم من الاهتمام المبالغ فيه بتفاصيلها.
جورجينا تتسوق مع الأولاد في سوق المملكة في الرياض.. بسرعة تأقلمت 😄 pic.twitter.com/ZlBJkm7KCs
— Kooora (@kooora) January 5, 2023
ترا لوعتوا چبدنا ب جورجينا وش يعني ماهي بشر تتسوق؟
ماهي آدميه عشان تبغوها ٢٤ ساعه كاشخه؟
مو آدميه عشان بشرتها ماتصير معدومه😤!
ذبحتونا أحلام العصر و أحلام العصر ماشفتوا ليكم شيء صراحه😂!
— خديجـه محمد🦇. (@Dooje_12) January 5, 2023
مو معقول الاهتمام بتفاصيل جورجينا حتى يوم راحت تتسوق انصدمتو والله لو انها انا
— اءءءء (@rednoqv) January 5, 2023
وكثرت التساؤلات حول العلاقة بين رونالدو وشريكته بعد الانتقال للعيش مؤقتا في السعودية.
الابرز في قصه رونالدو ان السعوديه سمحت له بالاقامه مع صديقته بدون زواج وده حدث غير مسبوق في السعوديه
— اسد مصر والاهلاويه (@aimankamal10000) January 5, 2023
هل سيعيش #رونالدو مع صديقته جورجينا دون زواج في السعودية؟ pic.twitter.com/k2EDISm49z
— مصر الآن (@masralaaan) December 31, 2022
وكشفت وسائل إعلام أن رونالدو بدأ بالفعل التخطيط لحفل زفافه على جورجينا في المملكة، وذلك بعد أن تم منحه قصرا كبيرا في أرقى الأماكن بالرياض.
يذكر أن قانون المملكة يحظر العيش في نفس المنزل لغير المتزوجين.
وتحظى عائلة النجم البرتغالي بمتابعة خاصة عبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عقده صفقة مع النصر السعودي.