جورجينا رفقة امرأة منتقبة في برج المملكة بالرياض(فيديو)

تداول رواد شبكات التواصل مقطع فيديو لصديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغز رفقة امرأة منتقبة في مركز تجاري بالسعودية.

وتظهر جورجينا، البالغة من العمر 28 عاما في الفيديو وهي تقوم بالتسوق من برج المملكة بالعاصمة الرياض برفقة أطفالها.

وكانت ترتدي ملابس رياضية وترافقها سيدة منتقبة، وحارس شخصي يحمل أكياس المشتريات.

ويُعد برج المملكة الرياض أطول بناء في المملكة إذ يبلغ ارتفاعه 300 مترًا، و يتألف من 99 طابق كما يمتد على مساحة تقرب من 96 ألف متر مربع.

يضم البرج مركز تجاري راقي للتسوق، فندق فاخر فئة خمس نجوم، وثاني أعلى مسجد في العالم على ارتفاع 183 متر.

هذا فضلا عن مواقف مخصصة لركن السيارات، مطاعم وكافيهات، ودورات مياه وغيرها.

وتفاعل نشطاء مع خروج صديقة النجم البرتغالي للتسوق، وقالوا بأنها سريعة التأقلم، فيما عبر آخرون عن انزعاجهم من الاهتمام المبالغ فيه بتفاصيلها.

وكثرت التساؤلات حول العلاقة بين رونالدو وشريكته بعد الانتقال للعيش مؤقتا في السعودية.

وكشفت وسائل إعلام أن رونالدو بدأ بالفعل التخطيط لحفل زفافه على جورجينا في المملكة، وذلك بعد أن تم منحه قصرا كبيرا في أرقى الأماكن بالرياض.

يذكر أن قانون المملكة يحظر العيش في نفس المنزل لغير المتزوجين.

وتحظى عائلة النجم البرتغالي بمتابعة خاصة عبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عقده صفقة مع النصر السعودي.