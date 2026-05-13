جوفنتوس الإيطالي يدخل سباق التعاقد مع إبراهيم مازة

أفادت تقارير إعلامية متخصصة، أن نادي جوفنتوس الإيطالي، قد دخل في سباق التعاقد مع الموهبة الجزائرية إبراهيم مازة، لاعب باير ليفركوزن الألماني، للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبهذا الخصوص، كشف موقع “ترانسفر ماركت”، أن عملاق الكرة الايطالية قد انضم إلى قائمة الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات نجم “الخضر” الصاعد إبراهيم مازة، بالنظر إلى المستويات المميزة التي قدمها خلال الموسم الحالي.

وأضاف نفس المصدر، أن اهتمام جوفنتوس بالدولي الجزائري يعكس رغبة النادي الإيطالي في الاستثمار في العناصر الشابة القادرة على تقديم الإضافة مستقبلا، خاصة وأن إدارة فريق “السيدة العجوز” تسعى لإعادة بناء فريق تنافسي يعتمد على مزيج من الخبرة والمواهب الصاعدة.

في نفس السياق، تؤكد عديد التقارير الصحفية، بأن النجم الجزائري الصاعد يوجد على أجندة عدة أندية أوروبية وفي مقدمتها أندية الدوري الأنجليزي، على غرار أستون فيلا، تشيلسي، أرسنال، توتنهام، نيوكاسل.

ويعد مازة من أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في أوروبا، بفضل إمكاناته الفنية الكبيرة وقدرته على اللعب كصانع ألعاب أو جناح هجومي، إضافة إلى رؤيته الجيدة على أرضية الميدان.

وشارك مازة في 41 مباراة مع ليفركوزن هذا الموسم في جميع المنافسات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، على أن ينتهي عقده صيف 2029 مع النادي الألماني الذي يستهدف الاستثمار في صفقة اللاعب، خاصة أن قيمته السوقية في تصاعد مستمر.

في سياق متصل، نال إبراهيم مازة، الجائزة الفخرية كأحسن لاعب في البطولة الألمانية لِفترة شهر أفريل الماضي.