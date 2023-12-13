-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
ستكشف بالتفاصيل كيفيات استيراد سياراتها من الصين

“جيلي الجزائر” تنفي علاقتها بالمركبات القادمة من تونس

إيمان كيموش
  • 602
  • 0
“جيلي الجزائر” تنفي علاقتها بالمركبات القادمة من تونس
أرشيف

يستعد المتعامل “جيلي الجزائر” للإطلاق الرسمي لعلامته بتاريخ 30 ديسمبر المقبل، حيث سيكشف عن فيديو مصوّر يوثّق كافة مراحل وكيفيات استيراد السيارات، منذ انطلاقها من الصين إلى غاية وصولها إلى نقاط البيع بالجزائر.
ونفى وكيل السيارات “جيلي الجزائر” ما تداولته مواقع إعلامية تونسية والتي تطرّقت إلى تصدير بعض النماذج من سيارة جيلي Gx3 pro إلى الجزائر من تونس بُغية تقديمها خلال الإطلاق الرسمي للعلامة. واعتبرت “جيلي الجزائر” أن كل المركبات التي ستدخل السوق الجزائرية ستكون من الصين بلد المنشأ، وسيتم استعراض كافة تفاصيل عملية الاستيراد عبر فيديو مصوّر خلال الإطلاق الرسمي للعلامة في حفل سيُقام بتاريخ 30 ديسمبر الجاري.
وأكّدت “جيلي الجزائر” أن السيارات القادمة من تونس قد تكون مستوردة من طرف أحد الموزعين متعدد العلامات، ولا علاقة لها نهائيا بعلامة جيلي الجزائر.

مقالات ذات صلة
منحة البطالة.. أزيد من 31 ألف مستفيد تحصلوا على مناصب عمل  

منحة البطالة.. أزيد من 31 ألف مستفيد تحصلوا على مناصب عمل  

عرقاب يبحث تعزيز التعاون الطاقوي بين الجزائر والأمم المتحدة

عرقاب يبحث تعزيز التعاون الطاقوي بين الجزائر والأمم المتحدة

استنفار وسط التجار تحضيرا لرمضان

استنفار وسط التجار تحضيرا لرمضان

شروط منح علامة “لابل” لأصحاب المشاريع المبتكرة

شروط منح علامة “لابل” لأصحاب المشاريع المبتكرة

هذا ما قاله وزير المالية عن شروط الترخيص لتأسيس مكاتب الصرف

هذا ما قاله وزير المالية عن شروط الترخيص لتأسيس مكاتب الصرف

رسميا.. بداية استقبال ملفات “فيات الجزائرية” والردّ في 72 ساعة

رسميا.. بداية استقبال ملفات “فيات الجزائرية” والردّ في 72 ساعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد