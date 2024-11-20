“جيلي الجزائر”: 1238 سيارة في ميناء “جن جن” جاهزة للتسليم

أعلنت شركة “جيلي الجزائر” لتصنيع السيارات، أنها أتّمت جمركة 1238 سيارة لفائدة زبائنها في البلاد، مؤكدة وجودها على مستوى ميناء جن جن بولاية جيجل.

وقالت الشركة في بيان نشرته مساء الأربعاء، إنها ستتواصل مع الزبائن المعنيين ابتداء من الأحد المقبل، لاستكمال تسديد المبلغ المتبقي من ثمن سياراتهم، قبل استلامها.

وأرجعت “جيلي الجزائر” تأخر عمليات التسليم إلى “ظروف خارجة عن إرادتها”. مؤكدة أنها “تبذل قصارى جهدها لتجاوز أي عراقيل في أسرع الآجال”.

ووعدت الشركة الصينية التي بدأت تسويق سياراتها في الجزائر منذ أواخر سنة 2023، بخروج أولى مركباتها المصنّعة محليا في الجزائر قبل حلول العام 2026.