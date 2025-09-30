-- -- -- / -- -- --
قبل 80 يومًا عن انطلاق أمم إفريقيا في المغرب

“جيل زد 212” تتحدّى “المخزن”.. تُنظّم احتجاجات عارمة وتنتقد تنظيم “الكان”

دريس. س
  • 474
  • 0
يعيشُ المغرب حالة من الغليان في الساعات القليلة الماضية بسبب الاحتجاجات العارمة التي تشهدها المملكة منذ 48 ساعة، عقب الدعوات التي أطلقها بعض الشباب في مختلف منصّات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مجموعة تطلق على نفسها “جيل زد”، متكوّنة من شُبّان لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين سنة، تُطالب الحكومة بإصلاحات ووقف الفساد السائد في البلاد، فضلاً عن تحسين الظروف المعيشية، رافعين شعار “الصحة والتعليم قبل كأس العالم”، مؤكدين بذلك وبشكل مباشر تقديم كرة القدم على انشغالاتهم، يعكس رفض المغاربة فكرة استضافة بلادهم لكأس أمم إفريقيا نهاية العام الجاري 2025.

ومعلومٌ أنّ المغرب سيحتضن النسخة 35 من بطولة أمم إفريقيا 2025 على أرضه، من تاريخ 21 ديسمبر القادم إلى 18 جانفي من العام الجديد 2026، لتكون بذلك ثاني مرّة تستضيف فيها المملكة العرس الكروي الإفريقي بعد ذلك الذي احتضنته عام 1988، علمًا أنّ المغرب الذي كان من المقرّر أنّ يستضيف نسخة 2015 انسحب في آخر لحظة متحجّجًا بخوفه من انتشار فيروس “إيبولا” في تلك الفترة.

ويرفضُ عدد كبير من الشعب المغربي فكرة استضافة بلادهم للبطولة القارية نهاية العام بحجّة الفقر الذي يعاني منه الشعب، داعين الحكومة لتغليب المصلحة العامّة للبلاد وتخصيص الأموال الموجّهة إلى “الكان” للقيام بإصلاحات، من خلال تأمين فُرص العمل للشباب البطّال، إضافة إلى تحسين الظروف الصحيّة والتعليمية، وضمان العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ضبط أسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك التي شهدت مؤخّرا ارتفاعًا جنونيًا، كذلك الاهتمام بالعمال من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح نظام التقاعد.

