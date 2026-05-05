حاج موسى.. هذا هو جديد “الميركاتو” الصيفي

تُراقب عدّة أندية أوروبية اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، على أمل انتدابه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتدي المهاجم حاج موسى (24 سنة) زي نادي فينورد روتردام الهولندي حتى صيف 2030.

وتقدّمت إدارة فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي بِعرض للاستفادة من خدمات حاج موسى، لكن مسؤولي نادي فينورد روتردام اشترطوا استلام مبلغ لا يقلّ عن 30 مليون أورو.

ودخلت إدارة الأولمبيك في اتّصالات مع نظيرتها لدى نادي فينورد روتردام بِهذا الشأن، في شهر جانفي الماضي أيّام سوق الانتقالات الشتوية.

ولأن إدارة نادي مرسيليا تُعاني ماليا، ويُضاف إلى ذلك رغبة حاج موسى في خوض رابطة أبطال أوروبا نسخة 2026-2027، وهي منافسة يُصعب على الأولمبيك خطف بطاقتها، استنادا إلى ترتيبه الحالي (المركز السابع)، قبل جولتَين من انتهاء “الليغ 1”. فإن فرص جلب مرسيليا لمهاجم “الخضر” جدّ ضئيلة. يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له نشره، الثلاثاء. الذي عدّد اسم فريق آخر ممثّل في النادي المحلي ليل (الرتبة الرابعة)، الذي تتحمّس إدارته أيضا لِانتداب حاج موسى، فضلا عن فرق أوروبية أُخرى لم يكشف عن هُوّيتها.