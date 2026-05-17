بِالفيديو: حاج موسى ونهاية الموسم.. حبّة كرز فوق قرص الحلوى!

أنهى اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى موسمه الرياضي على مستوى الأندية عصر الأحد، بِتوقيع ثنائية.

وفاز نادي فينورد روتردام بِهدفَين لِصفر على المضيّف فريق زفوله، في مباراة لِحساب الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة الهولندية.

وسجّل المهاجم حاج موسى الهدفَين في الدقيقَين الـ 79 والـ 89، رافعا رصيده إلى 11 هدفا في بطولة هولندا للموسم الجاري.

وتتحوّل الحصيلة إلى 14 هدفا و7 تمريرات حاسمة، في كل المنافسات الرسمية للأندية نسخة 2025-2026.

وأسدل فريق فينورد روتردام ستار البطولة في المركز الـ 2 بِرصيد 65 نقطة، وسيُشارك في رابطة أبطال أوروبا للموسم المقبل. وشغل نادي زفوله الرتبة الـ 15 بِمجموع 37 نقطة.

وينتظر أنيس حاج موسى الآن فرصة المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم، المقرّر انطلاقها في الـ 11 من جوان المقبل.

