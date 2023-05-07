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حادث مرور خطير في قسنطينة

الشروق أونلاين
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حادث مرور خطير في قسنطينة
ح.م
صور للحادث

خلّف حادث مرور خطير بقسنطينة يوم الأحد، إصابة رجلين في الـ43 والـ30 من العمر، بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انحراف شاحنة كانت تحمل دعائم اسمنتية كبيرة.

الحادث وقع ظهر اليوم على مستوى الطريق السيار شرق الخروب باتجاه زواغي، بعد انحراف وانقلاب شاحنة ذات مقطورة محمّلة بدعائم اسمنتية، وسقوط إحدى الدعائم فوق السيارة.

وقد تمّ إسعاف المصابين بعين المكان، قبل نقلهما للمستشفى لتلقّي العلاج، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأسفرت حوادث المرور عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 422 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، في الأيام الثلاثة الأخيرة، وفق حصيلة لذات المصالح.

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