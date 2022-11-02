حارس منتخب ألمانيا يكشف عن معاناته من هذا المرض

كشف حارس مرمى منتخب ألمانيا والنادي المحلّي بايرن ميونيخ مانويل نوير عن إصابته بِمرض فتّاك.

وقال مانويل نوير البالغ من العمر 36 سنة في تصريحات نشرتها الصحيفة الألمانية “بيلد”، الأربعاء: “أجريت ثلاث عمليات جراحية في تاريخ سابق، بِسبب معاناتي من سرطان الجلد”. وأشار إلى أنه افتتح مؤسسة طبية للوقاية من هذا المرض، بِالاشتراك (استثمار) مع إحدى لاعبات التنس.

وقبل 18 يوما عن انطلاق مونديال قطر، تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس مانويل نوير مع منتخب بلاده ألمانيا في هذه المنافسة العالمية، ليس بِسبب المرض المذكور أعلاه، وإنّما بداعي إصابة تعرّض لها على مستوى الكتف في الـ 10 من أكتوبر الماضي، وما زال لم يعدْ بعد إلى الميادين.

وكان مانويل نوير قد ساهم بِقوّة في إحراز منتخب ألمانيا كأس العالم 2014 بِالبرازيل، بعد أن خاض كلّ المقابلات (سبع مواجهات) أساسيا.