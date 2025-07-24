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الجزائر

حالات طلب البطاقة الذهبية الكلاسيكية.. بريد الجزائر يوضح

محمد فاسي
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حالات طلب البطاقة الذهبية الكلاسيكية.. بريد الجزائر يوضح
أرشيف
البطاقة الذهبية الكلاسيكية

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن الحالات التي تتيح للمواطنين تقديم طلب للحصول على البطاقة الذهبية الكلاسيكية، مؤكدة أن هذه الخدمة تشمل عدة وضعيات خاصة.

وأوضح البيان أن طلب البطاقة يكون متاحًا في ثلاث حالات رئيسية، هي: عند طلب البطاقة لأول مرة، أو في حال ضياعها أو تعرضها للسرقة، وكذلك في حالة تلف البطاقة وعدم قابليتها للاستعمال.

وجاء التوضيح عقب إعلان المؤسسة سابقا شروعها في إصدار بطاقة ذهبية بحلة جديدة تحت مسمى “الكلاسيكية”، بمدة صلاحية تقدر بأربع سنوات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المالية وتحديث أدواتها تماشياً مع إستراتيجيتها في التحول الرقمي وعصرنة خدماتها.

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