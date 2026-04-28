حبس الرئيس السابق لـ”الفاف” زفيزف عن قضية جديدة

مثل رفقة أزيد من 20 متهما أمام القطب الاقتصادي والمالي:

أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة السادسة بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ليلة الاثنين، بإيداع الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” جهيد زفيزف، الحبس المؤقت بسجن القليعة، عن وقائع فساد طالت المجمع العمومي للصناعات الغذائية واللوجستية “أغرولوغ”.

وقد مثل، منذ صبيحة الاثنين 27 أفريل الجاري، أزيد من 20 متهما أمام وكيل الجمهورية لدى القطب، والذي حولهم بدوره على قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى ذات الجهة القضائية، أين تواصل التحقيق معهم طيلة ليلة الاثنين إلى غاية حدود الساعة العاشرة من صبيحة الثلاثاء، حيث أمر بإيداع 7 متهمين الحبس المؤقت، بينهم جهيد زفيزف، بصفته الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للصناعات الغذائية واللوجستية “أغرولوغ” وقت الوقائع.

المتهم متابع عن وقائع فساد طال الصناعات الغذائية واللوجستية “أغرولوغ”

وقد وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منهم 01 / 06 تتراوح بين منح صفقات مخالفة للقانون، وتلقي مزايا غير مستحقة وتبديد المال العام واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة.

ومعلوم أن جهيد زفيزف، أنهيت مهامه على رأس مجمع “أغرولوغ”، علما أن المجمع كان عبارة عن شركة تسيير مساهمات اللحوم الحمراء”SGP RODA” ، يوم 4 نوفمبر 2024، بعد انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع العمومي تم بموجبها إنهاء مهامه بعد قرابة 13 سنة من شغله هذا المنصب.

للإشارة، فإن جهيد زفيزف متابع في ملف فساد آخر طال الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، إذ تم وضعه من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب، تحت إجراء الرقابة القضائية في ملف الحال، مع سحب جواز سفره، حيث يتابع رفقة الرئيسين السابقين للاتحاد خير الدين زطشي وشريف الدين عمارة المتواجدين حاليا رهن الحبس المؤقت، إلى جانب الأمينين العامين السابقين لـ”الفاف”، “محمد.س” و”منير. د”، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة السابق لـ”الفاف” “عبد الغني.ن” وبقية المتهمين المتابعين في الملف.