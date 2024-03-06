حبس مقرئ مصري شهير ظهر في فيديو وهو يرقص أثناء تلاوته القرآن!

أصدر القضاء المصري حكما بحبس مقرئ شهير لمدة 6 أشهر، بعد ظهوره في مقطع مصور تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتمتاعي وهو يرقص أثناء تلاوة القرآن.

وأدين القارئ محمد نصر الطاروطي بمخالفة صحيح التلاوة وتعليمات نقابة محفظي القرآن الكريم.

وقالت النقابة، الثلاثاء، إنه صدر حكم بالحبس 6 أشهر بحق “محمد أحمد نصر على قطب الشهير بمحمد نصر الطاروطي” من محافظة الشرقية، مضيفة أنها ماضية بكل قوة وحزم لكل من يخالف صحيح تلاوة القرآن.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرجل وهو يرقص خلال تلاوة آيات من “سورة الشورى”، بما لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا.