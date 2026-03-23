حجز أزيد من قنطار من الكوكايين في تيزي-وزو وبرج بوعريريج

نجح أفراد الدرك الوطني ومصالح أمن الجيش وحرس السواحل، أمس الأحد 22 مارس، في عمليات منفصلة بالقطاع العسكري تيزي-وزو والقطاع العسكري برج بوعريريج، في حجز أزيد من 111 كغ من الكوكايين.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين، 23 مارس أنه “مواصلة لجهود وحدات الجيش الوطني الشعبي في محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة وعلى إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكن يوم أمس 22 مارس 2026، أفراد الدرك الوطني ومصالح أمن الجيش وحرس السواحل في عمليات منفصلة بالقطاع العسكري تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى والقطاع العسكري برج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة، من حجز 111.3 كغ من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين”.

وأضاف ذات المصدر أن هذه النتائج الميدانية المحققة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، تأتي “بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لتؤكد مرة أخرى جاهزية ويقظة أفراد الجيش الوطني الشعبي وعزمهم على إحباط أي نشاط للمجموعات الإجرامية”.