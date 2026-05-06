حجز أزيد من 21 ألف قرص مهلوس بغرداية والأغواط

تمكنت مصالح الجمارك من حجز أيد من 21 ألف قرص مهلوس “بريغابالين” في عمليتين متفرقتين بولايتي غرداية والأغواط.

وأفاد بيان للجمارك الجزائرية أن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بغرداية، بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريان، تمكنوا من حجز 9.450 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين 300 ملغ على متن سيارة سياحية، مع توقيف المشتبه فيه وحجز وسيلة النقل المستعملة.

كما تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب للجمارك بالأغواط، بالتنسيق مع فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالأغواط، من حجز 11.750 قرصًا مهلوسًا من نفس النوع، مع توقيف شخصين وحجز وسيلة النقل.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. وتؤكد هذه العمليات التزام الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف أسلاك الدولة، بمكافحة التهريب والجريمة المنظمة

